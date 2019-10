Şili'de 625 kişi gözaltına alındı, iki kişi yaralandı

Şili’de toplu taşımaya yapılan zam sonrası öğrenciler tarafından başlatılan eylemler devam ediyor.

General Javier Iturriaga del Campo, Santiago'daki kurşunların etkisiyle 2 kişinin de yaralandığını ve 625 kişinin tutuklandığını açıkladı.

General dün birliklerinin kentin en sıkıntılı bölgelerindeki gözetim operasyonlarına yoğunlaşacağını söylemişti.

#Chile | General Javier Iturriaga announces that 625 people have been arrested and 2 have been injured due to impact by bullets in Santiago. pic.twitter.com/DahhCPUxHF

— teleSUR English (@telesurenglish) October 20, 2019