Şili'de 625 kişi gözaltına alındı, iki kişi yaralandı

General Javier Iturriaga, Santiago'daki kurşunların etkisiyle 2 kişinin de yaralandığını ve 625 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Şili’de toplu taşımaya yapılan zam sonrası öğrenciler tarafından başlatılan eylemler devam ediyor.

General Javier Iturriaga del Campo, Santiago'daki kurşunların etkisiyle 2 kişinin de yaralandığını ve 625 kişinin tutuklandığını açıkladı.

General dün birliklerinin kentin en sıkıntılı bölgelerindeki gözetim operasyonlarına yoğunlaşacağını söylemişti.