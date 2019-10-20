Şili'de 625 kişi gözaltına alındı, iki kişi yaralandı

General Javier Iturriaga, Santiago'daki kurşunların etkisiyle 2 kişinin de yaralandığını ve 625 kişinin tutuklandığını açıkladı.
soL - Dış Haberler
Pazar, 20 Ekim 2019 18:10

Şili’de toplu taşımaya yapılan zam sonrası öğrenciler tarafından başlatılan eylemler devam ediyor. 

General Javier Iturriaga del Campo, Santiago'daki kurşunların etkisiyle 2 kişinin de yaralandığını ve 625 kişinin tutuklandığını açıkladı.

General dün birliklerinin kentin en sıkıntılı bölgelerindeki gözetim operasyonlarına yoğunlaşacağını söylemişti.

 