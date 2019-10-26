Şili Devlet Başkanı Pinera, kabinenin istifasını istedi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yeni bir kabine kurmak için bütün bakanların istifasını istediğini açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yeni bir döneme başlamak ve halkın taleplerini karşılayacak yeni bir kabine kurmak için bütün bakanların istifasını istediğini açıkladı.

Pinera, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, daha önce açıkladığı ekonomik yardım paketine işaret ederek, halkın taleplerini ve vermek istediği mesajı ciddiyetle dikkate aldığını söyledi.

"Eğer içinde bulunduğumuz durum uygun olursa, Şili halkının istediği ve hak ettiği üzere pazar günü (yerel saat ile) 00:00 itibarıyla ilan edildiği bütün bölgelerden acil durumun kaldırılmasını isteyeceğim."

Pinera, su kullanımı ve otoban ücretlerinde indirime gidileceğini de sözlerine ekledi.