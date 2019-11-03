Silahsız Filistinliyi plastik mermiyle vuran İsrail polisinin görüntüleri ortaya çıktı

Filistinli bir adamın İsrailli polisler tarafından vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı. Videoda polislerden biri elleri havadaki adama ateş etmeden önce koşmasını emrediyor.

İsrail Sınır Polis Komutanı'nın, Filistinli elleri havada bir adama plastik mermiyle ateş ettiği bir video dün akşam İsrail merkezli Kanal 13'te yayınlandı. Cumartesi akşamı açıkladığı bir video yayınlandı.

Video geçtiğimiz yıl yaşanan bir olaya ait. Olaydaki memur, sebepsiz yere ateş etme suçundan yargılanmıştı. Davanın hakimi memurun Filistinli genci “şüpheli bir eğlence biçimi olarak”

Videoda, polislerden birinin ateş edilmeden önce adama “koş hadi koş” diye bağırdı duyuluyor. Ayrıca vurmadan hemen önce polislerden birinin elleri zaten yukarıda olan gence "ellerini kaldır" dediği duyuluyor. Videonun yayınlanmasının ardından olayla ilgili olarak dört polis memuru daha gözaltına alındı.

Olay, Sınır Polisi üyelerinin hiçbir sebep olmaksızın Filistinli bir adamı dövdüğü iddia edilen farklı bir olayın soruşturması sırasında ortaya çıkmıştı.

İsrail kaynaklı Haaretz’in haberine göre mahkemenin delilleri arasında polislerin olayın ardından birbirlerine attığı övünç mesajları bulunuyor.