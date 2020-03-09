Silah satışları yüzde 5,5 arttı, ABD ve Fransa ihracatını büyük oranda artırdı

SIPRI'nin hazırladığı rapora göre 2015-2019 döneminde dünya çapında silah satışları bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 5,5 arttı. ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin en büyük 5 silah ihracatçısı ülke olurken, ABD ve Fransa bu dönemde ihracatını önemli ölçüde artırdı.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) hazırladığı rapora göre 2015-2019 döneminde dünya çapında silah satışları bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 5,5 oranında arttı, ABD ve Fransa ilk beş silah ihracatçısı ülke arasında ihracatını en çok artıran ülkeler oldu. Rapor aynı zamanda Türkiye’nin silah ithalatının yüzde 48 ile önemli ölçüde düştüğünü ortaya koydu.

Raporda son beş yıl içinde silah ihracatı alanında ABD, Rusya, Fransa, Almanya ve Çin lider ülkeler olarak gösterildi; 2010-2014 arasını kapsayan bir önceki döneme göre silah ihracatını en çok artıran ülkeler ABD (yüzde 23) ve Fransa (yüzde 72) oldu.

RUSYA'NIN İHRACATI YÜZDE 18 ORANINDA DÜŞTÜ

Bununla birlikte aynı dönemde SIPRI’nin verilerine göre Rusya’nın silah ihracatı yüzde 18 oranında düştü. Hindistan’a yapılan satışlardaki düşüşün Rusya’nın toplam ihracat hacmini olumsuz etkilediği belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre raporda ifadelerine yer verilen SIPRI Silah ve Askeri Giderler Program araştırmacısı Aleksandra Kuimova, “Rus silahlarının (Rusya’dan silah satın alan ana ülke konumundaki) Hindistan'a teslimat hacmindeki düşüş, Rus silah ihracatının hacminin sert düşmesine neden oldu. Rus silahlarının Mısır ve Irak’a ihracatındaki artış, 2015-2019 döneminde toplam satış hacmindeki düşüşü telafi edemedi” açıklamasında bulundu.

Enstitünün geçen yılki raporunda da Rus silah sanayi ürünlerinin 2014-2018 dönemindeki ihracatında yüzde 17 oranında düşüş olduğu ifade edilmişti. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech, son 10 yılda askeri-teknik işbirliği kanallarından satış hacimlerinde artış olduğu için bu verilerin gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulunmuştu.

GÜNEY KORE VE İSRAİL DE İHRACATLARINI ARTIRDI

Yeni rapora göre en büyük 10 silah ihracatçısı listesine ilk kez Güney Kore girdi, bu ülkenin silah satışları 2010-2014 dönemine göre yüzde 143 artış gösterdi. İsrail’in silah ihracatı da yüzde 77 artarak rekor seviyelere ulaştı.

ORTADOĞU'YA SİLAH SATIŞI YÜZDE 61 ARTTI

2015-2019 döneminde Ortadoğu’ya silah teslimatlarının yüzde 61 oranında arttığı belirtilen raporda, dünya silah ihracatının yüzde 35’inin yapıldığı bu bölgeye en çok silah satan ülkelerin Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Avustralya ve Çin olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN İTHALATINDA DÜŞÜŞ: TESLİMAT GECİKMELERİ, F-35 PROGRAMININ ASKIYA ALINMASI

Aynı dönemde Türkiye’nin gerçekleştirdiği silah ithalatı ise önemli ölçüde (yüzde 48 oranında) düştü. Raporda, bu düşüşün bazı silahların teslimatındaki gecikmelerden, ayrıca ABD ile F-35 anlaşmasının askıya alınmasından ve Türk askeri sanayi sektöründeki kapasite artışından kaynaklanabileceği belirtildi.