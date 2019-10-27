Silah bırakan FARC üyesine suikast

Kolombiya'daki barış anlaşması sonrası silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) üyesi suikast sonucu öldü. Kolombiya'da barış anlaşması sonrası suikaste uğrayan FARC üyesi sayısı 159'a ulaştı.

Kasım 2016'da Kolombiya'nın başkenti Bogota'da eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC'ın eski lideri Rodrigo Londono'nun imzaladıkları barış anlaşmasıyla silah bırakan FARC'ın bir eski militanı daha öldürüldü.

Sputnik'in haberine göre, FARC üyesi Alexander Parra Meta yönetim bölgesi kırsalında bulunan ve artık küçük bir FARC kasabasına dönüşen Mesetas Eğitim ve Topluma Dönüş Alanındaki (ETCR) evinde maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Bölgedeki eski FARC mensuplarının önde gelen isimlerinden Parra'nın öldürülmesiyle Kolombiya'da barış anlaşması sonrası suikaste uğrayan silah bırakmış eski FARC mensubu sayısı 159'a ulaştı.