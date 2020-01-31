Sığınmacı gençler yiyecek ve barınma ihtiyaçları için fuhuşa zorlanıyor

İsveç Kızılhaçı’nın yürüttüğü araştırmaya katılan sığınmacı gençlerin yüzde 38,5’i yiyecek ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için fuhuş da dahil olmak üzere rızaları dışında işlere zorlandığını aktardı.

İsveç merkezli SVT’ye konuşan İsveç Kızılhaç Genel Sekreteri Martin Ärnlöv, “refakatsiz sığınmacı çocuklar”ın önemli bir kısmının cinsel veya zorla çalıştırma yoluyla istismar edildiğini bildirdi.

Gençlerin yemek veya konaklama karşılığında fuhuş yapmaya zorlandığını aktaran Kızılhaç yetkilisi “Bu, gittikçe daha fazla karşılaştığımız bir durum” derken her şeyden önce, refakatsiz genç ve çocukların yaşamak için bir yer bulmakta zorlandıklarına, hiçbir kurumun refakatsiz çocukların konaklamasını düzenlemekten sorumlu olmadığına dikkat çekti.

“Akut evsizlikte yaşayan en az 1.200 genç yetişkimiz var” diyen Martin Ärnlöv, ne belediyelerin ne de bölgesel veya eyalet yetkililerinin barınma konusunda herhangi bir sorumluluk üstlendiğini ve bu grupların çok savunmasız hale geldiğini söyledi.



Gönüllü bir kuruluştan destek isteyen 103 kişilik bir ankette, yaklaşık beş kişiden biri ankete cevap vermeden önce gece dışarıda uyuduklarını söyledi.

ANKETE KATILAN 5 GENÇTEN BİRİ CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANMIŞ

Bu durumun sığınmacı gençlerde ve çocuklarda zihinsel sağlık sorunlarına yol açmasının yanı sıra aynı zamanda istismar ve sömürü riskini de artırıyor. Ankette, refakatsiz kişilerin yüzde 38,5'inin para veya barınma ihtiyacı duydukları için iradelerine karşı bir şeyler yaptıklarını belirtildi. Bunların yüzde yirmisinden fazlası cinsel eylemlerde bulunmaya zorlandıklarını söylüyor. Raporda ismi yer almayan bir gönüllü şöyle belirtiliyor:

“Gençler, yaşlı kadınlarla ve geceleri birlikte kalmaları gereken erkeklerle ilişkilerde sıkışıp kalıyorlar. Burada yaklaşık 20 kişi cinsel istismara uğradığını ve ilişkilerde sıkışıp kaldıklarını söyledi. "

Ayrıca, kasıtlı olarak, reşit olmayan insanları işe alan suç çeteleri hakkında bilgi de mevcut.



Ärnlöv'e göre, “refakatsiz, reşit olmayan göçmenler” olarak adlandırılanların birçoğunun yaşlanması ve belediye sorumluluğunun dışında bırakılması nedeniyle bu sorun kontrolden çıktı. Örneğin, bu haftanın başlarında, Göç Kurulu çoğu refakatsiz 400 kişinin yakında konaklama yerini terk etmek zorunda kalacağını duyurdu.

2015 yılında, göçmen krizinin zirvesinde, en büyük kısmı Afganistan'dan ardından Somali, Suriye, Eritre ve Irak'tan gelmiş olan 35 bin 369 refakatsiz çocuk İsveç'e iltica başvurusunda bulundu.

