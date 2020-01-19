Serrac Libya'ya askeri müdahale çağrısı yaptı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in saldırılara devam etmesi halinde 'Libya'ya uluslararası koruma kuvveti konuşlandırma' çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, bugün Berlin'de düzenlenecek olan Libya konulu konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Die Welt gazetesine röportaj veren Serrac, "Halife Hafter saldırılarını sona erdirmezse, uluslararası toplumun Libya'daki sivil nüfusu korumak için ülkeye uluslararası bir koruma kuvvetiyle müdahale etmesi gerekecek. Bir koruma kuvvetinin gelişini, bir hükümet olarak korunmamız gerektiğinden değil, 9 aydır sürekli bombardıman altında olan sivil nüfusu korumak için memnuniyetle karşılayacağız" dedi.

Söz konusu silahlı misyonun Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde olması gerektiğini söyleyen Serrac, Avrupa Birliği, Afrika Birliği veya Arap Birliği'nin de buna katılacak taraf olup olmayacağının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Serrac, AB'nin Libya'ya yönelik tutumunu eleştirerek, "Maalesef, Avrupa Birliği'nin rolü şimdiye kadar çok mütevazı oldu. Bazı AB ülkelerinin Libya ile özel bir ilişkisi olmasına, komşu olmamıza ve birçok ortak çıkarımız olmasına rağmen Libya'daki sorunlarla yüzleşmediler" diye konuştu.

Serrac'ın önerisi, geçen günlerde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da dile getirilmiş, Reuters haber ajansı tarafından sızdırılan Berlin konferansının 6 sayfalık taslak metninde de yer almıştı. Reuters'a konuşan diplomatlar, ateşkes gözetiminin Libya'daki mevcut BM misyonunu güçlendirmeyi veya Rusya, Türkiye veya diğer ülkelerden askerlerin konuşlandırılmasını içerebileceğini söylemişti.