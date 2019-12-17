Serie A’da ırkçılık skandalı!

İtalya Serie A Ligi'nin 'ırkçılık olaylarına karşı başlattığı kampanya'da maymun resmi kullanmasına spor kulüplerinden tepki geldi.

İtalya Serie A Ligi'nin son dönemde ülkede oynanan futbol maçlarında artan ırkçı saldırılara karşı başlattığı kampanyanın afişlerinde maymun resmi kullanması, ligde mücadele eden takımlar tarafından tepkiyle karşılandı.

İtalya’nın en üst seviyedeki ligi Serie A yetkilileri, ırkçı saldırılara karşı başlattıkları kampanyada skandala imza attı. Irkçı saldırıları bitirmek için başlatılan kampanya, afişleri ile gündeme damga vururken, afişlerde ırkçı saldırılarda imge olarak kullanılan maymun resmine yer verildi.

İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma ve Milan, olaya tepki göstermekte gecikmedi. Roma Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Serie A’nın sosyal medyada boyanmış maymunlar içeren bir ırkçılık karşıtı kampanya başlattığını şaşırarak gördük. Ligin ırkçılıkla mücadele etmek istediğini biliyoruz ancak bunun doğru yol olduğuna inanmıyoruz" denildi.

Milano temsilcisi Milan ise skandala tepkisini şu ifadelerle verdi: "Sanat güçlü olabilir, ama ırkçılığa karşı mücadelede görüntüler olarak maymunların kullanılmasına kesinlikle katılmıyoruz."