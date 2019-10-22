SDK Eşbaşkanı: Şam'la gerçek bir ortaklık üzerinde çalışıyoruz

Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkanı Riad Darar, 'Gerçek ve anlamlı bir ortaklık için Şam yönetimiyle her zaman temas halinde olduk' dedi.

Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eşbaşkanı Riad Darar, Lübnanlı El Ahbar gazetesine verdiği röportajda Suriye yönetimiyle kurulan temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye Demokratik Güçleri'nin Şam yönetimiyle her zaman görüştüğünü savunan Darar, "SDG, istikrarın sağlanması ve Suriye'deki tüm grup ve aşiretlerin haklarını alması için gerçek ve anlamlı ortaklık kurmak adına Şam'la gelecek ilişkilere ilişkin sürekli temas halinde olmuştur" dedi.

Darar, Kuzey Suriye'deki özerklik ve öz yönetim deneyiminin tartışmaya açık olduğunu ve tüm tarafların çıkarı adına bu konuda reforma gidilebileceğini kaydetti.

Rusya'nın arabuluculuğuna olumlu yaklaştıklarını söyleyen Darar, bu arabuluculuğun kendilerine seçimlerde siyasi katılım ve katkı sağlayacağını umduğunu belirtti.

Darar, "Suriye ordusunun Kürtlerin kontrolündeki bölgelere girmesi yönündeki anlaşma, SDG'ye bu bölgelerdeki egemenlik hakkını ve sınırları koruma rolü biçmektedir, bu yönden SDG, nihayetinde Suriye ordusunun bir parçası olacak dedi.

'KUZEY VE DOĞU SURİYE'DEKİ ANİ GELİŞMELER İSTİKRARSIZLIĞA YOL AÇAR'

Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin konuşan Darar, "Suriye'nin kuzey ve doğusunda oluşacak ani gelişmeler, Türkiye'nin çıkarı doğrultusunda Suriye'de daha fazla karışıklığa neden olur" diye konuştu.

ABD ve Rusya'nın anlaşmasıyla Suriye krizinin adım adım çözülebileceğini söyleyen Darar, bu anlamda tüm tarafların uzlaşmaya açık olması gerektiğini kaydetti.