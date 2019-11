SDG'den 'Türk ordusu Kobani’de sivillere ateş açtı' iddiası

Suriye’de bugün Rusya ile beşinci ortak kara devriyesini yapan TSK tarafından protestoculara ateş açıldığı belirtildi, yaşamını yitiren sivillerin olduğu iddia edildi.

Suriye Demokratik Güçleri’nce (SDG) yapılan açıklamada TSK’nin araçlarını taşlayan protestoculara karşı gerçek mermi kullandığı belirtildi.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türk ordusu gerçek mermiyle ateş açıyor ve gün ortasında dünyanın gözü önünde Kürt protestocuları öldürüyor. Kürtler kendi yurtlarında ABD ve Rusya’nın onunla bölge daha güvenli olacak dedikleri tarafından öldürülüyor” diye yazdı.

Turkish army is firing live bullets on Kurdish protesters and killing them in broad day light, before eyes of the whole world. Kurds are being killed in their homes by whom the US&Russia claim the region would be safer with! Stop the reckless and coward attacks on civilians now! pic.twitter.com/pCrAylBkrR

