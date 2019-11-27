SDG’den Rusya’ya ‘Daha aktif rol alın’ çağrısı

Suriye Demokratik Güçleri’nden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un açıklamalarına verilen yanıtta, Rusya’nın 'garantör' rolünü daha aktif yerine getirmesi istendi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD ile müttefiklik ilişkisini devam ettirip Şam’la diyalogdan kaçındığını belirttiği Suriye Demokratik Güçleri’nden Lavrov’a yanıt geldi.

“Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi” imzasıyla yapılan açıklamada “Şam ile diyalog gerçekleştirerek attığımız adımlar önemli ve olumludur. Fakat Şam tarafı siyasi diyalog isteyip istemediği konusunda kendini tam olarak netleştirmediği için Rusya’nın garantör rolünü daha aktif getirme çağrımızı yineliyoruz” denildi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Barıştan yana olduğumuzu belirtiyor ve Türkiye’nin saldırılarının durmasını istiyoruz. Hiçbir uzlaşı zemininden geri dönmediğimizi, her diyaloga açık olduğumuzu ve diyaloglara karşı tutumumuzun değişmediği daha önce de dile getirdiğimiz gibi yine dile getiriyoruz. Ayrıca ABD’nin bölgedeki varlığı ve konum değişikliğiyle ilgili hiçbir anlaşmamızın bulunmadığının da altını çiziyoruz.

Tüm bunlarla birlikte bugün bölgede yaşananların meşru savunma temelinde olduğunu, Türk devleti tarafından hedef alınan bölgelerin Rusya-Türkiye anlaşmasının kapsamı dışında olduğunu Rus yönetimi çok iyi bilmektedir. Bu temelde Türkiye’nin Suriye genelindeki uygulamalarının araştırılması için komite oluşturulmalıdır.”