SDG’den ‘ateşkes’ açıklaması: Yalnızca bir başlangıç

Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Kobani, Türkiye ile ateşkesi kabul edeceklerini, anlaşmanın Resulayn ile Tel Abyad arasında geçerli olduğunu söyledi. Kobani anlaşma için 'yalnızca bir başlangıç' dedi.
soL - Dış Haberler
Cuma, 18 Ekim 2019 00:27

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşmanın ardından Suriye Demokratik Güçleri’nden “ateşkesi kabul edeceğiz” açıklaması yapıldı.

Ronahi TV’ye konuşan SDG Komutanı Mazlum Kobani SDG’nin ateşkes anlaşmasını kabul edeceğini ve hayata geçmesi için gerekeni yapacağını söyledi.

Reuters’ın aktardığına göre Kobani, anlaşmayı “yalnızca bir başlangıç” diye niteledi ve anlaşmanın Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını sağlamayacağını öne sürdü. 

Kobani ayrıca anlaşmanın Suriye’nin kuzey sınırında Resulayn ile Tel Abyad arasıyla sınırlı olduğunu söyledi.