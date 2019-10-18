SDG’den ‘ateşkes’ açıklaması: Yalnızca bir başlangıç

Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Kobani, Türkiye ile ateşkesi kabul edeceklerini, anlaşmanın Resulayn ile Tel Abyad arasında geçerli olduğunu söyledi. Kobani anlaşma için 'yalnızca bir başlangıç' dedi.

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