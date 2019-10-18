SDG’den ‘ateşkes’ açıklaması: Yalnızca bir başlangıç

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşmanın ardından Suriye Demokratik Güçleri’nden “ateşkesi kabul edeceğiz” açıklaması yapıldı.
Ronahi TV’ye konuşan SDG Komutanı Mazlum Kobani SDG’nin ateşkes anlaşmasını kabul edeceğini ve hayata geçmesi için gerekeni yapacağını söyledi.
Reuters’ın aktardığına göre Kobani, anlaşmayı “yalnızca bir başlangıç” diye niteledi ve anlaşmanın Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasını sağlamayacağını öne sürdü.
Kobani ayrıca anlaşmanın Suriye’nin kuzey sınırında Resulayn ile Tel Abyad arasıyla sınırlı olduğunu söyledi.