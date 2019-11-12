SDG: Türk ordusu Kobani’de sivillere ateş açtı

Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye ile Rusya’nın bugün Kobani’deki ortak devriyesi sırasında protestoculara ateş açıldığını, ölen sivillerin olduğunu söyledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise askerlerin müdahalesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Suriye’de bugün Rusya ile beşinci ortak kara devriyesini yapan TSK tarafından protestoculara ateş açıldığı belirtildi, yaşamını yitiren sivillerin olduğu iddia edildi.

Suriye Demokratik Güçleri’nce (SDG) yapılan açıklamada TSK’nin araçlarını taşlayan protestoculara karşı gerçek mermi kullandığı belirtildi.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türk ordusu gerçek mermiyle ateş açıyor ve gün ortasında dünyanın gözü önünde Kürt protestocuları öldürüyor. Kürtler kendi yurtlarında ABD ve Rusya’nın onunla bölge daha güvenli olacak dedikleri tarafından öldürülüyor. Sivillere karşı pervasız ve korkak saldırıları derhal durdurun” diye yazdı.

Turkish army is firing live bullets on Kurdish protesters and killing them in broad day light, before eyes of the whole world. Kurds are being killed in their homes by whom the US&Russia claim the region would be safer with! Stop the reckless and coward attacks on civilians now! pic.twitter.com/pCrAylBkrR — Mustafa Bali (@mustefabali) November 12, 2019

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise askerlerin, kendilerine taş atan protestocuları dağıtmak için ilk olarak havaya ateş açtığını belirtti. Görgü tanığının ifadesine göre, askerler daha sonra protestoculara ateş açtı ve olayda üç kişi yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise askerlerin müdahalesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin de yaralandığını öne sürdü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada “Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor” denilmişti.

Rusya’dan yapılan açıklamada ise protestolara değinilmemişti.

