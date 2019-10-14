‘SDG-Şam anlaşmasında özerklik yok’

DW Türkçe’nin Suriyeli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşma özerkliği kapsamıyor. Suriye ordusunun Kobani, Menbiç ve Kamışlı gibi bölgelerde sınırı kontrol edeceği belirtiliyor.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekatı devam ederken dün Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye hükümetiyle anlaşmaya vardığını, Suriye ordusuna bağlı askerlerin sınır güvenliğini alarak TSK ve ÖSO’nun ilerleyişine engel olacağını duyurdu. Ancak anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi.

DW Türkçe’den Tunca Öğreten’in haberine göre, Suriyeli Kürtlere yakın haber sitelerinden ise anlaşmanın içeriğine dair olduğu iddia edilen bazı bilgiler sızdırıldı. Söz konusu haberlerde Suriye Kürtlerine ülkenin kuzeyinde özerklik verileceği, SDG'nin örgütsel yapısına dokunulmayacağı, Kürtler ile Arapların yönetimde eşit söz hakkı olacağı ve SDG'nin Suriye ordusunun 5'inci kolordusu olarak görev yapacağı iddia edildi.

‘ŞAM’A ÖZERKLİK KONUSUNDA BASKI’

Ancak DW Türkçe’nin Suriye'nin kuzeyinde ulaştığı yerel kaynaklara göre anlaşmada bu maddeler yer almıyor.

Yerel kaynaklara göre bu haberler, Şam yönetimine özerklik konusunda baskı yapmak için servis ediliyor.

DW Türkçe'ye Şam'a yakın kaynakların verdiği bilgilere göre anlaşmada, özerklik verilmesi ya da SDG'nin 5'inci kolordu olarak faaliyetlerine devam etmesi yönünde bir madde yok, anlaşma yalnızca Suriye'nin kuzeyindeki sınır hattının kontrolü ve TSK'nin gerçekleştirdiği harekatı kısıtlamak için yapıldı.

Suriye ordusunun TSK ve ÖSO'nun halihazırda ilerleme kat ettiği Tel Abyad ve Resul Ayn'a konuşlanmayacağını aktaran kaynağa göre, Suriye ordusu Kamışlı, Kobani ve Menbiç gibi TSK ve ÖSO'nun henüz ele geçirmediği bölgelere girecek ve oralarda SDG savaşçılarıyla Türkiye sınırı arasında bir set oluşturacak.

‘ANLAŞMADAN ANKARA DA HABERDAR’

DW Türkçe aynı kaynağın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rızası olmadan bir anlaşmaya yeltenmeyeceğini vurguladığını ve Putin ile Erdoğan'ın yakın ilişkisine dikkati çekerek, anlaşmadan Ankara'nın da haberdar olduğunu söylediğini yazdı.

‘ERDOĞAN’IN ADANA MUTABAKATI SÖZLERİ BİR ÖNSÖZDÜ’

Buna göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler toplantısında Türkiye'nin harekatına yeşil ışık yakması, Kürtleri sıkıştırıp Esad ile masaya oturmaya zorlamak için bir hamle olduğunu savunan kaynağa göre, Erdoğan'ın dört gün önce yaptığı bir konuşmada harekatın Adana Mutabakatı'na dayandığına dair sözleri de bugün gelinen noktanın bir önsözü.

Suriye ile Türkiye arasında imzalanan 1998 tarihli Adana Mutabakatı, iki ülkenin kendilerini tehdit eden terör örgütlerine karşı önlem almayı ve kendi topraklarında tüm faaliyetlerine engel olmayı öngörüyordu.

SURİYE ASKERİ KOBANİ’YE ULAŞMADI

DW Türkçe'nin yerel kaynaklardan edindiğini aktardığı bilgiye göre anlaşmanın ardından iddia edildiği gibi Suriye askeri henüz Kobani'ye ulaşmış değil. Ancak bazı birliklerin Menbiç'in güneyine ulaştığı ve zamanla ilçenin kuzeyine hareket ederek ÖSO'nun karşısında konuşlanacağı belirtiliyor.

Kaynaklar, Kamışlı'da da benzer bir durumun yaşanacağını söylüyor. Halihazırda ilçede Şam yönetiminin kontrolünde bir bölge ve havaalanının olduğunu hatırlatan kaynaklar, önceki gece Şam'dan kalkan bir uçakla üsse takviye yapıldığını söylüyor. Bugün itibariyle birliklerin kentin kuzeyine doğru hareket ettiği ve Türkiye sınırında yine ÖSO'nun karşısındaki yerini alacağı aktarılıyor.

Suriye Ordusu ayrıca Tabka, Til Temir ve Tel Abyad'ın güneyinde yer alan M-4 karayolunun altındaki Ayn İssa'ya da konuşlanmış durumda.