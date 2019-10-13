SDG Komutanı'ndan ABD'li diplomata: Bizi ölüme terk ettiniz

SDG Komutanı General Mazlum Kobani Abdi'nin ABD'li diplomat William Roebuck'a 'Bizden vazgeçtiniz. Bizi ölüme terk ettiniz' dediği ortaya çıktı.

SDG Komutanı General Mazlum Kobani Abdi, perşembe günü ABD'li diplomat William Roebuck'la görüşme gerçekleştirdi.

CNN'in aktardığı görüşme kayıtlarına göre Abdi, Roebuck'a "Bizden vazgeçtiniz. Bizi ölüme terk ettiniz" şikayetinde bulundu.

'YA BİZE YARDIM EDİN YA DA ESAD'LA GÖRÜŞELİM'

ABD'nin SDG'ye yardım etmesi, aksi takdirde Esad yönetimiyle görüşmelerine izin verilmesi gerektiğini dile getiren Abdi, "Bölge halkını korumayacaksınız, aynı zamanda da başka bir gücün bize destek olmasına izin vermeyeceksiniz. Bizi sattınız. Bu ahlak dışı. Halkımı koruyacak, üzerimize düşen bombaları durdurabilecek yetiye sahip olup olmadığınızı bilmem gerekiyor. Bilmem gerekiyor, çünkü değilseniz, Rusya ve Esad'la anlaşarak bizi uçaklarıyla korumayı talep edeceğim" diye konuştu.

Roebuck'ın buna karşılık Abdi'ye "Acil karar almayın" dediği ve Kürt liderlerin mesajını ABD Savunma Bakanlığı'na ileteceğini söylediği belirtildi.