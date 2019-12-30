SDG Komutanı: Şam'la olumlu gelişmeler olacak

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Kobani, Şam yönetimi ile diyalog kurulmasına ilişkin ‘Önümüzdeki günlerde bu konuda olumlu bir gelişmeye şahit olacaksınız’ dedi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi Kobani, Kuveyt merkezli Al-Yaum Televizyonuna verdiği demeçte, Suriye yönetimiyle diyalog kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kobani, Rusya’nın Şam ile SDG arasında "arabuluculuk rolünü oynamaya hazır" olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde bu konuda olumlu bir gelişmeye şahit olacaksınız. Amerika’yı ve diğer ülkeleri Suriye’nin geleceğini belirlemeye yönelik toplantılara Kuzey-Doğu Suriye temsilcilerinin katılımını desteklemeleri için baskı yapmaya çağırıyoruz. SDG ile koordinasyon içerisinde Amerika ve Rusya arasında hava sahasının kontrolü konusunda da bir anlaşma var” dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin konuşan Kobani, “Türkiye’nin amacı sekiz sene içerisinde elde edilen başarıları ortadan kaldırmak ve Özerk Yönetimi yok etmekti. Bazı kesimler SDG’nin bu saldırılarla çökeceğini iddia ettiler ancak sonuca bakarsanız bunun tam tersi olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.