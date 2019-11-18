SDG 'ateşkes' iddiasını yalanladı: Gerçeği yansıtmıyor

SDG Resmi Sözcüsü Kino Gabriyel, Türkiye ve Rusya arasında M4 uluslararası karayolu ile Til Temir için anlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’nın arabuluculuğuyla Til Temir’de ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye ile SDG'nin anlaştığını ileri sürmüştü.

SDG Resmi Sözcüsü Kino Gabriyel yazılı açıklama yaparak, M4 karayolu ve Til Temir ilçesini Rusya askeri polisleri ile Suriye güçlerine teslim edeceği yönündeki çıkan haberleri yalanladı.

Türk Ordusu ile ÖSO'nun saldırılara devam ettiği söyleyen Gabriyel şu ifadeleri kullandı:

“Bazı Medya kuruluşları 16 Kasım’da Demokratik Suriye Güçleri’nin, Til Temir ilçesi ile M4 uluslararası karayolunu Rusya askeri polislerine ve Suriye rejimine teslim edeceği ve hatta ateşkes ilan edileceği yönünde haberler servis etmiştir.

Demokratik Suriye Güçleri olarak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna duyuruyoruz.”