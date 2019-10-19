Schalke'den Türk futbolcularına 'asker selamı' uyarısı

Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden olan Schalke 04 kulübünün Türk oyuncularıyla bir toplantı yaparak gol sevinci olarak asker selamı verme konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Türkiye A Milli Takımı futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci olarak asker selamı vermesinin ardından Bundesliga'da oynayan Alman kulüp Schalke 04'ün Türk futbolcularla toplantı yaparak bu konuda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan'ın yanı sıra Schalke04 ve Almanya U21 takımının formasını giyen Suat Serdar katıldı.

Toplantıda oyuncularla Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'in görüştüğü belirtildi.

Toplantının ardından basına konuşan Wagner'in "Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık. Tüm savaşlara, terör ve şiddete karşıyız" dediği aktarıldı.