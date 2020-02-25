Savcı 'MH17'yi Rusya'nın düşürdüğüne dair görgü tanıkları var' dedi, yanıt geldi

Hollanda Savcılık Ofisi Başkanı Westerbeke, 2014 yılında Ukrayna'da düşen MH17 yolcu uçağının Rusya'ya ait BUK füzesi tarafından düşürüldüğüne ilişkin görgü tanıkları olduğunu öne sürerken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, açıklamaya tepki gösterdi.

Hollanda Savcılık Ofisi Başkanı Fred Westerbeke, 2014 yılında Ukrayna'da Malezya Havayolları'na ait MH17 yolcu uçağının düşmesine yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CBS News'a konuşan Westerbeke, "Görgü tanıklarımızın olduğunu söyleyebilirim. Kaç tane olduğunu söylemedim bile" dedi.

Westerbeke, "uçağın Rusya Ordusu'nun 53. Tugayı tarafından düşürüldüğüne emin olduğunu" iddia etti.

Soruşturmayı "Rusya'nın yerine yaptıklarını" savunan Westerbeke, "(Rusya'nın) bu zorlu soruşturmada bize tüm bilgileri ve kanıtları sunması gerekirdi. Olayın yaşandığı günün ertesinde bunu yapmalılardı, 'Bir hata yaptık' veya 'Olmaması gereken bir şey yaptık' demelilerdi. Öne çıkmaları gerekirlerdi. Bunu yapmalılardı, ancak hiç yapmadılar" diye konuştu.

Westerbeke, söz konusu soruşturmayı yürüten dört Savcılık Ofisi temsilcilerinden biri.

ZAHAROVA'DAN TEPKİ

Westerbeke'nin açıklamalarını Facebook'tan değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Mide bulandırıcı. Trajediden kaba komedi yarattılar" dedi.

HOLLANDA İSTİHBARATI'NIN 'UÇAK RUSYA MENZİLİNDE DEĞİLDİ' DEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

2018 yılında ortaya atılan iddiada, Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda yere çakılan MH17 sefer numaralı Malezya uçağının "Rus ordusunun parçası olan bir askeri birlik tarafından fırlatılan BUK füzesiyle" düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Yaklaşık 10 gün önce ise, Hollanda askeri istihbaratının 2016 yılında Hollanda savcılığına, söz konusu uçağın Rusya'nın menzili dışında düştüğünü bildiren bir rapor yolladığı ortaya çıkmıştı.

Raporda, "MH17'nin sefer yaptığı sırada Ukrayna'da ve Rusya'da konuşlandığı tespit edilen BUK M1 sistemlerinin menzilinin çok ötesinde olduğu" sonucuna varıldığı belirtilmişti.