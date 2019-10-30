SANA: TSK ile Suriye ordusu ve SDG arasında çatışmalar yaşanıyor

Suriye resmi haber ajansı, TSK ile Suriye ordusu arasında Haseke'de, TSK ile Suriye Demokratik Güçleri arasında da iki köyde çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, TSK ile Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmaların çıktığını duyurdu.

Haseke’de Suriye ordusu ile TSK arasında Mabakar bileşiğinin yakınlarında hafif ve orta silahlarla çatışmaların başladığı aktarılırken, Türkiye'ye ait bir askeri konvoyun Resulayn yakınlarında Tel Halaf köyüne girdiği bilgisi aktarıldı.

SANA ayrıca Um Şu'ayfah ve Hirbet el-Şa'er köylerinde TSK ile SDG arasında çatışmaların başladığını duyurdu. Ayrıca Resulayn kırsalında ÖSO'ya bağlı cihatçıların ve TSK güçlerinin Suriye'ye ait Aziziyah, Rihaniya, Hirbet Karaj, el Faysaliyah ve el Abuş köylerini işgal ettiği bilgisine yer verdi.

SANA'da yaklaşık 6 saat önce TSK ile Suriye Ordusu arasında başka bir çatışmanın daha çıktığı haberine yer verilmişti.