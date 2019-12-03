SANA: TSK destekli grupların saldırısında çoğu çocuk 9 sivil öldü

Suriye devlet haber ajansı SANA, Türkiye destekli ÖSO tarafından Tel Rıfat’a düzenlenen saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 19 sivilin de yaralandığını duyurdu.

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