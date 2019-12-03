SANA: TSK destekli grupların saldırısında çoğu çocuk 9 sivil öldü

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, TSK destekli cihatçı gruplar tarafından Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat kasabasına topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 9 sivil yaşamını yitirdi, 16 sivil yaralandı.
Saldırı dün öğle saatlerinde Türkiye’nin kontrolündeki bölgeden Rusya destekli Suriye hükümeti güçleri ile YPG’nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat’a yapıldı. Saldırının öğrencilerin okul çıkış saatinde yapıldığı ve yaşamını yitiren çocuk sayısının artabileceği belirtildi.
Öte yandan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada saldırıda 8’i çocuk en az 9 sivilin öldüğü belirtilirken, PYD’ye yakın Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise 8’i çocuk 10 sivilin öldüğünü duyurdu.