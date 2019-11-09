SANA: Suriye Ordusu, Um Şuayfe köyünü Türkiye'nin elinden geri aldı

Suriye resmi haber ajansı, Resulayn kırsalında bulunan Um Şuayfe köyünü ÖSO ve Türkiye ordusuyla uzun süren çatışmaların ardından Suriye ordusu tarafından geri alındığını duyurdu.

Suriye Arap Ordusu birlikleri bugün Haseke kuzey kırsalı Rasulayn bölgesindeki Um Şuayfe köyünü şiddetli çatışmalardan sonra bölgeyi elinde tutan TSK ve ÖSO birliklerinden geri aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye ordusuna ait güçler Um Şuayfe köyünde Türkiye kuvvetleri ve ÖSO (yeni adıyla Milli Suriye Ordusu) ağır ve orta silahlarla şiddetli çatışmalardan sonra köyü geri aldı. Habere göre TSK ve ÖSO birlikleri Mahmudişye köyüne doğru çekildi.

SANA'nın aktardığına göre Suriye Televizyonu haber ekibinin köydeki çatışmaların çekimini yaptıkları bir sırada tank mermisi isabet etmesi sonucunda yaralandılar.