SANA: Resulayn kırsalında Suriye ve Türkiye orduları arasında çatışma çıktı

Suriye resmi haber ajansı, Suriye Arap Ordusu’yla TSK arasında çatışma çıktığını duyurdu.
soL - Dış Haberler
Çarşamba, 30 Ekim 2019 16:54

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Suriye Ordusu arasında Resulayn kırsalında çatışma çıktığını iddia etti.

Dün de ÖSO ile Suriye ordusu arasında çatışma çıkmış, 18 Suriye ordusu askerinin çatışma sonrası ÖSO tarafından rehin alındığı öne sürülmüştü.

Suriye devlet televizyonundaysa Suriye Ordusu'yla TSK güçleri arasında El Haseke'nin kuzeybatı kırsalında Tal Tamr kasabasının kuzeyindeki Tal-Vard köyünde şiddetli çatışmalar yaşandığı bilgisi geçildi.

SANA ayrıca TSK'nın ve cihatçıların, Resulayn'ın doğusundaki kırsal kesimde Abu Rasin bölgesindeki, mahallelere topçu desteğiyle birlikte geniş çaplı bir saldırı başlattığını aktardı. TSK'nın dün düzenlediği top ateşinde 6 Suriye ordusu askeri yaşamını yitirmişti.

Ayrıntılar gelecek...