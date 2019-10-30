SANA: Resulayn kırsalında Suriye ve Türkiye orduları arasında çatışma çıktı

Suriye resmi haber ajansı, Suriye Arap Ordusu’yla TSK arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle Suriye Ordusu arasında Resulayn kırsalında çatışma çıktığını iddia etti.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين. — سانا عاجل (@SanaAjel) October 30, 2019

Dün de ÖSO ile Suriye ordusu arasında çatışma çıkmış, 18 Suriye ordusu askerinin çatışma sonrası ÖSO tarafından rehin alındığı öne sürülmüştü.

Suriye devlet televizyonundaysa Suriye Ordusu'yla TSK güçleri arasında El Haseke'nin kuzeybatı kırsalında Tal Tamr kasabasının kuzeyindeki Tal-Vard köyünde şiddetli çatışmalar yaşandığı bilgisi geçildi.

SANA ayrıca TSK'nın ve cihatçıların, Resulayn'ın doğusundaki kırsal kesimde Abu Rasin bölgesindeki, mahallelere topçu desteğiyle birlikte geniş çaplı bir saldırı başlattığını aktardı. TSK'nın dün düzenlediği top ateşinde 6 Suriye ordusu askeri yaşamını yitirmişti.

#عاجل || #سانا

مراسل سانا: قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها تشن هجوماً واسعاً على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها. — سانا عاجل (@SanaAjel) October 30, 2019

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