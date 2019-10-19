SANA: ÖSO ve Türkiye, Resulayn kırsalındaki köyleri işgal etti

Suriye resmi haber ajansı SANA Resülayn yakınlarındaki iki köyün Türkiye ve ÖSO tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın duyurduğuna göre Suriye’nin kuzeyinde ilan edilen ateşkese rağmen Türkiye ve cihatçı gruplar ilerlemeye devam ediyor. SANA’nın aktardığı haberde “Türk rejimi güçleri ve paralı askerleri, Resülayn kırsalındaki Umm el Asafir köyünü işgal etti” denildi.

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مراسل سانا: قوات النظام التركي ومرتزقتها تحتل قرية أم العصافير بريف رأس العين — سانا عاجل (@SanaAjel) October 19, 2019

SANA’nın aktarımında, "11. günde, Türk kuvvetleri Suriye topraklarına saldırmaya devam etti ve savaş uçakları Resülayn’daki yerleşim yerlerini bombalamaya devam ederken Türkiye’ye ait kuvvetler Haseke’nin kuzeybatısında bulunan iki köyü işgal etti.” denildi.

ABD ASKERLERİ ÇEKİLİRKEN ÜSLERİNE TUZAK KURUYORLAR

SANA’da yer alan başka bir haberdeyse çekilen ABD işgal güçlerinin tahliye sırasında Tall Tamr-Kamışlı yolu üzerindeki Kasrk köyündeki karargahlarını bubi tuzaklarıyla donattıkları aktarıldı.

ABD güçleri aynı zamanda çekilmeden önce batı Haseke kırsalındaki Cabal Abdul Aziz üssündeki radar ekipmanlarını imha etti.