SANA: ABD’li askerler Haseke’deki hava üssünü imha etti

Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD'li askerlerin Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke sınırları içinde bulunan hava üssünden ayrıldıktan sonra tesisi imha ettiklerini duyurdu.

SANA'nın haberine göre ABD'li askerler, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke sınırları içinde bulunan ve askeri nakliye uçakları için iniş-kalkış pisti ile donatılmış olan Kleyb hava üssünden ayrıldıktan sonra tesisi bombalayarak imha etti.

Haberde ayrıca söz konusu hava üssünün Tel Tamar kentinin yakınlarındaki Tel Baydar’da yer aldığı aktarıldı.

ABD’li askerlerin aynı zamanda yine Haseke sınırları içinde yer alan El Sabee barajının yakınındaki üslerinden ayrılmaya hazırlandıkları açıklandı.

ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçleri 2014’ten bu yana Irak ve Suriye’de, Şam yönetiminin onayı olmaksızın IŞİD’e karşı operasyon yürütüyor. ABD Başkanı Donald Trump daha geçen aralıkta nihai süre belirtmeden Suriye’deki askerlerin çekileceğini duyurmuştu.