SANA: ABD 175 kamyonu Haseke'ye geçirdi

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye’nin Cezire Bölgesinde ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’ne desteğini sürdürdüğünü ve 175 büyük kamyondan oluşan konvoyu Haseke'ye geçirdiğini aktardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Haseke’de yerel kaynakların yanı sıra muhtelif medya kaynakları birbiriyle uyumlu olarak aktardıkları bilgilerde ABD’nin son olarak Irak’ın kuzeyinden askeri ekipman, araç ve lojistik destek taşıyan 175 büyük kamyondan oluşan konvoyu Haseke’ye geçirdiklerini aktardı.

Kaynaklar ABD’nin edat olarak kullanıp komuta ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 'li gruplara destek olarak getirilen bu konvoyun Irak’ın kuzeyine gayrı meşru bir şekilde açılan Simalka Nehir Geçidinden geçirildiği açıklandı.