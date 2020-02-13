San Diego'da Yeni Koronavirüs hastası yanlışlıkla hastaneden gönderildi

ABD'nin San Diego eyaletinde bir Yeni Koronavirüs hastası, test sonuçlarının negatif çıktığı sanılarak yanlışlıkla hastaneden gönderildi.

ABD'nin San Diego eyaletinde Yeni Koronavirüs (Covid 19) hastası olan bir kadın, yanlışlıkla hastaneden çıkarıldı.

New York Times'a konuşan federal yetkililer, alınan numunelerde eksiklik olmasından dolayı hastanenin, Çin'den tahliye edilen kadının hasta olmadığı kanısına vardığını belirtti.

Sonuçların negatif çıktığının sanılmasından dolayı alınan numunelerin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne dahi gönderilmediği kaydedildi.

Hasta, Çin'den tahliye edilmesinin ardından bir ABD askeri üssünde karantina altında tutulan 3 kişiden biriydi. Hastanın testlerde yanlışlık olmasından dolayı üsteki karantina noktasına geri gönderildiği bildirildi.