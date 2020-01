Şam’dan Trump’ın Filistin’e dair ‘Yüzyılın Planı’na kınama

Suriye, ABD'nin sözde “Yüzyılın Anlaşması” planını katiyen reddettiğini ve kınadığını açıkladı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçi Bakanlığı’ndan bir yetkili Suriye resmi haber ajansı SANA’ya verdiği bir demeçte Suriye Arap Cumhuriyeti'nin İsrail işgaline teslim olmak olarak gördükleri anlaşmayı reddetiklerini söyleyerek anlaşmanın geçmişten günümüze ABD yönetimlerinin ve İsrail'in, Filistin davasını yok etme ve Filistin’in uluslararası meşruiyetini görmezden gelme çabaları çerçevesinde olduğunu belirtti.

SANA’ya konuşan yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının, ABD ile İsrail arasındaki organik bağlantıyı yeniden netleştirdiğini ve bölgedeki ABD politikasının her şeyden önce İsrail'e hizmet etmeyi amaçladığını ekledi. Bakanlık yetkilisi, Suriye'nin uluslararası toplumu ABD'nin bu girişimini kınamaya çağırdığını açıkladı.

Trump, dün sözde barış planını "İşte gelecekteki Filistin Doğu Kudüs'ün belli bölgelerinde başkente sahip olarak böyle gözükebilir" notuyla paylaşmıştı.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020