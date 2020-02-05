Şam'dan Erdoğan'a Adana Mutabakatı yanıtı: Halkı yanıltmaya devam ediyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın Adana Mutabakatı'na ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Bakanlık, 'Şam, yalan söylemeye ve Suriye'deki eylemleri konusunda halkı yanıltmaya devam eden Erdoğan'ın inatçılığını kınıyor' açıklamasında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki Türk askeri varlığını Adana Mutabakatı'na dayandırmasına yanıt veren Suriye Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın söz konusu mutabakat uyarınca tek başına hareket etme ve Suriye'ye asker gönderme hakkına sahip olmadığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şam, yalan söylemeye ve Suriye'deki eylemleri konusunda halkı yanıltmaya devam eden Erdoğan'ın inatçılığını kınıyor. Bu bağlamda Adana Mutabakatı'nın Türkiye'nin Suriye hükümetiyle koordinasyonunu tanımladığını, bunun bir uluslararası anlaşma olması nedeniyle Erdoğan'ın tek başına hareket edemeyeceğini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Adana Mutabakatı'nın "terörle mücadeleye ilişkin" olduğunu belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Erdoğan'ın kontrolü altındaki terör örgütlerini koruduğunu ve onlara çeşitli yardımlar sunduğunu" ifade ederek Türk hükümetinin bu tür eylemlerinin Ankara'ya güveni zedelediğini kaydetti.

Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında "Adana Mutabakatı Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bazıları sizin 'Suriye topraklarında ne işiniz var?' diyor. Amerika'yı da davet etmedi. Elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var, biz bu anlaşma gereği oradayız" demişti.