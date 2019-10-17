Şam'dan anlaşmaya ilk yorum: Suriye'de IKBY'nin bir kopyası kabul edilemez

ABD ile Türkiye arasında varılan anlaşmayla Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği harekatı durdurmasına ilişkin Suriye’den ilk yorum geldi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban ateşkesin niteliğinin belirsiz olduğunu söyledi.
El Mayadin televizyonuna konuşan Buseyna Şaban, Suriye’de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bir kopyasını kabul etmeye hazır olup olmadıklarına ilişkin soruya "Elbette hayır" diye yanıt verdi.
Şaban, Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak tüm sorunların bir seferde çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.