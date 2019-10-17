Şam'dan anlaşmaya ilk yorum: Suriye'de IKBY'nin bir kopyası kabul edilemez

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban, ABD tarafından duyurulan ‘ateşkes’in belirsiz olduğunu söyledi. Şaban, Suriye'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bir kopyasının kurulmasını kabul edip etmeyecekleri sorusunu 'Elbette hayır' diye yanıtladı.

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