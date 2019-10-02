Salvini, Rusya’dan fon aldığı iddiaları için 'ciddi değil' dedi

İtalya’nın aşırı sağcı eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, parti üyelerinin Rus yetkililerden 1,6 milyar dolar kadar para aldığını gösteren sızdırılmış belgelerin ciddi olmadığını söyledi.

İtalya’daki eski koalisyon ortağı Lig Partisi'nin ırkçı ve göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan genel başkanı Matteo Salvini, partisinin Rus yetkililerle 1,6 milyar dolar değerinde fon akışını içeren anlaşmalar imzaladığını gösteren belgeler hakkında "ciddi değil" yorumunda bulundu.

Salvini, ANSA haber ajansına verdiği demeçte “Bir dolar, bir lira, bir flora, bir ruble yok. Hiçbir şey görmedim ya da istemedim ve Lig'de istemiş olan hiç kimse görmedim. [La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano] istediklerini uydurabilirler ve istedikleri tüm resimleri yayımlıyorlar. Soruşturmanın sonlanmasını bekliyoruz. Ciddi şeyler hakkında konuşalım. Bu ciddi bir şey değil" dedi.

İtalyan medyasında günün erken saatlerinde yayımlanan belgeyle, Salvini’nin eski sözcüsü Gianluca Savoini ve iki diğer Lig partisi yetkilisinin Ekim 2018’de Moskova’da bir grup Rus yetkiliyle görüştüğü iddiası ortaya atıldı.

Lig Partisi'nin Rusya’yla beraber çalıştığı iddiası, ilk defa Şubat ayında ABD kaynaklı Buzzfeed tarafından gündeme getirilmişti. Salvini’nin yardımcısı ve Rus yetkililer arasında Moskova’da gizli yapıldığı iddia edilen bir toplantıdan ses kayıtları yayımlanmıştı. Kayıtta, görüşenler arasında Rusya'nın on milyonlarca dolarlık petrol parasını Lig'e gizli olarak aktarımının tartışıldığı idda edilmişti.