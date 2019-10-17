Salih Müslim: Anlaşmayı gördükten sonra tutum belirleyeceğiz

PYD Sözcüsü Salih Müslim, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın maddelerini gördükten sonra tutum belirleyeceklerini söyledi. PYD yetkilisi Aldar Halil ise 'Erdoğan 32 km derinliğe nüfuz etmek istiyor ve biz bu koşulları zaten reddettik'

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