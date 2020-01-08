'Saldırı sonrası 80 ABD askeri öldü' iddiası

Bu sabah Irak'taki ABD askeri hedeflerinin vurulmasının ardından İran kaynakları 80 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

İran devlet televizyonunun iddiasına göre Ayn el-Esad hava üssüne düzenlenen saldırıda en az 80 Amerikalı askeri personel öldü.

CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD askeri yetkilisi, ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu söylemiş, sığınaklara gidildiğini iddia etmişti.

İran Devrim Muhafızları ise, "İlk bilgiler, Amerika gerçekleri saklamaya çalışsa da önemli zayiat verildiğini doğruluyor. Füzelerin tamamı hedefine ulaştı. Yanıtımız ABD füze savunma sisteminin zayıflığını kanıtladı" açıklamasında bulunmuştu.

İRAN: SALDIRI OLURSA 100 HEDEFİ VURURUZ

İran devlet televizyonunda ABD'nin İran topraklarını hedef aldığı takdirde İran kuvvetlerinin karşılık vermek için belirlediği 100 hedefi vurmaya hazır olduğu açıklandı.

Irak askeri kaynaklarıysa saldırının ardından Irak silahlı kuvvetlerinden ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.