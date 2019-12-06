Şaka değil: NATO'yu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiler

Dünya genelinde birçok işgal ve katliamın altına imza atan NATO, Norveç'te bir milletvekili tarafından 2020 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi.

Dünyada en çok katliama imza atan örgütlerin başında gelen NATO, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Norveçli milletvekili Erlend Wiborg, sosyal medya sayfasındaki paylaşımında "NATO varlığı ile son 70 yıldır huzurumuzu sağlıyor. NATO sayesinde soğuk savaşın gerçek bir savaşa dönüşmesi engellendi" dedi ve NATO'yu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

Wiborg ayrıca, bazı durumlarda barışa ulaşmak için askeri operasyonların gerekli olduğunu öne sürdü.

Norveçli vekil Wiborg'un bu adımı Londra'da düzenlenen ve üye ülkeler arasındaki çatlağın ön plana çıktığı NATO Liderler Zirvesi'nden bir gün sonra geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözleriyle başlayan tartışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın tepkisiyle Londra'daki zirveye taşınmıştı.

Nobel Barış Ödülü'ne isim önerme için son tarih 31 Ocak. Daha önce Hong Kong'daki emperyalizm destekli çeteler de ödüle aday gösterilmişti.