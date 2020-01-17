Rusya'nın müstakbel başbakanı tarafını açıkça ilan etti, önceliğini açıkladı

Rusya'da Medvedev hükümetinin istifasının ardından Putin tarafından Başbakanlığa önerilen isim olan eski Federal Vergi Dairesi başkanı Mihail Mişustin, önceliğinin 'iş dünyasının önündeki bariyerleri kaldırmak olduğunu' söyledi, kamulaştırmaya ve artan oranlı gelir vergisi sistemine karşı olduğunu dile getirdi. Mişustin, halkın tepki gösterdiği yeni emeklilik reformuna da destek verdi.

Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen eski Federal Vergi Dairesi başkanı Mihail Mişustin, Devlet Duması’nda başbakanlığı için yapılan oylamadan önce Duma’da yer alan partilerle temasları sırasında ülkedeki duruma ilişkin görüşlerini ve müstakbel başbakan olarak hedeflerini açıkladı.

Birleşik Rusya ile yapılan toplantıda “en önemlisi iş dünyasının önündeki bariyerleri kaldırmak, iş yapmak isteyenlerin maliyetlerini azaltmak ve her koşulda iş dünyası ile ciddi temas içinde olmak” dedi ve göreve başladığı ilk günden itibaren bu konulara eğileceğini bildirdi.

Mişustin’in emeklilik reformu ile ilgili sözleri kısa ve özdü: “Bence her şeyi olduğu gibi bırakmaktan iyidir.”

Yine de RFKP milletvekili Sergey Obukhov’un Telegram’a aktardığına göre Mişustin başbakanlığı sırasında “mezarda emeklilik yaşı” sorununun üzerine eğilecek.

Mişustin ayrıca kamulaştırmaya ve artan oranlı gelir vergisi sistemine karşı olduğunu bildirdi.

Mişustin görüşmeler sırasında yeni kabinenin büyük oranda yeni isimlerden oluşacağını söyledi ancak daha fazla bilgi vermedi.