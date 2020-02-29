Rusya'nın BM Temsilcisi: Suriye'de gerilim ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebilir

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'deki gerilimin ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İdlib'de yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Sputnik'in aktardığına göre, "Batılı ülkelerin İdlib'deki durumu kullanarak Moskova ile Ankara'nın arasını açma çabalarına rağmen Astana formatına ihtiyacın devam ettiğini" belirten Nebenzya, "Gerilim, partnerlerimizin buna yönelik kurnazca çağrıları değil, yalnızca Rus-Türk diyaloğu ile düşürülebilir" dedi.

Nebenzya, "Bugün görüldü ki, bazıları Ankara'yla aramızı açmak için İdlib'deki durumu kullanıyor. 'Astana öldü' ifadesini kullanıyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratarak söylemek isterim ki, Astana'yı gömmek için acele etmeyin" dedi.