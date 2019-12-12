Rusya'dan yanıt: İki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Rusya, Berlin Büyükelçiliği’nden iki Rus diplomatın sınır dışı edilmesine yanıt verdi.

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nden iki Rus diplomatın ay başında sınır dışı edilmesinin ardından, Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden iki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Almanya hükümetinin 4 Aralık'ta Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan iki Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesi protesto edildi.

Karşılıklılık ilkesi gereği, Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan iki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildiği duyuruldu.

Alman diplomatların Rusya’yı yedi gün içinde terk etmesi isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ağustos sonu Berlin’de bir Gürcistan vatandaşı başından vurularak öldürülmüştü.

Alman polisi birkaç gün sonra olayın şüphelisi olarak 49 yaşında olan bir Rus vatandaşını gözaltına almıştı. Savcılığın açıklamasında şüphelide suçun işlendiği silahın bulunduğu ifade edilmişti.

25 Ağustos’ta Der Spiegel dergisi, çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında en muhtemel senaryo olarak ‘profesyonelce planlanmış ve işlenmiş cinayet’ üzerinde durulduğunu, cinayetin suç dünyası ya da başka bir ülkenin istihbaratı tarafından planlanmış olabileceğini aktarmıştı.

30 Ağustos’ta ise dergi, şüphelinin Rus istihbarat ajanı olabileceği iddiasını ortaya atmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olayla Rusya’nın ‘bağlantısı’ olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Rus Dışişleri ise diplomatların Almanya’dan sınır dışı edilmesine karşılık vereceğini açıklamıştı.