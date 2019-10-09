Rusya'dan Şam ve Kürtlere 'diyalog' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Suriye sınırında yaşanan sorunları çözmeleri için Suriye yönetimi ve Kürtlere diyalog çağrısı yaptı.
Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik hakkına saygı duyma" garantisi verdiğini sözlerine ekledi.
ABD'nin Suriye'deki konumuna ilişkin konuşan Lavrov, ABD'nin Suriye'deki muğlak pozisyonunun ABD'yle karşılıklı müzakere yapılmasına elverişli bir durum olmadığını kanıtladığını dile getirdi.