Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye’ye tüm unsurların sevkiyatı yapıldı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatının yapıldığını açıkladı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'tan açıklama geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, şirketin genel müdürü Aleksandr Miheyev, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin füzeler de dahil olmak üzere tüm unsurlarının sevkiyatının yapıldığını söyledi.

Miheyev, “Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” dedi.