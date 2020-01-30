Rusya'dan 'Mutabakata sadık değil' diyen Erdoğan'a yanıt: Tuhaf...

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Novikov, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil' şeklindeki açıklamasını 'tuhaf' olarak değerlendirdi.

Rusya'da Duma'nın Dışişleri Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, katıldığı basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın Suriye'de, Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalara "sadık olmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, "İnanıyorum ki Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum eskiden olduğu gibi şimdi de sadece Astana ve Soçi'de varılmış olan anlaşmalar üstünden çözülebilir" açıklamasını yapan Novikov, bu nedenle Erdoğan'ın, söz konusu anlaşmalara Rusya'nın sadık olmadığı biçimindeki demecini "tuhaf" bulduğunu belirtti.

Novikov, "Rusya ile Türkiye'nin şu anki karşılıklı anlayışı, Astana ve diğer müzakere formatlarının verimsiz olduğuna ilişkin yapılmış tuhaf açıklamalara karşın ilerlememize olanak veriyor" dedi.

"Bunun yanında, siyasi çözüm adına kimi zaman yüksek tonlu diplomatik açıklamalar da yapılabiliyor" diye devam eden Novikov, 'Türkiye'nin bunu yaparken kendi menfaatleriyle hareket etmiş olabileceği ihtimalinin de bir kenara bırakılamayacağını' söyledi.

'MEŞRU HÜKÜMETİN İSTEĞİ İLE BULUNAN GÜCE DAYANARAK DEVAM EDECEĞİZ'

Suriye'de çatışmaların tamamen sona ermesinin, Suriye devletinin ülkenin topraklarının tamamını yeniden kontrol altına almasıyla sonuçlanacağını belirten Novikov, "Bu da Suriye'nin parçalanması ile birtakım paylar elde edeceklerini uman tarafların iyimserliklerini bir miktar zayıflatıyor" diye konuştu.

Novikov, Rusya'nın Suriye'ye ilişkin siyasi çabalarını, bu ülkede meşru hükümetin isteği ile bulunan askeri gücüne dayanarak sürdürmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

Dün Senegal dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Şu an itibarıyla maalesef Rusya Astana’ya da Soçi’ye de sadık değil" demişti.