Rusya’dan kritik Türkiye-Libya açıklaması: Endişe verici

Ankara ile Trablus arasında imzalanan iki mutabakatla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken Rusya'nın Türkiye'nin Trablus'a asker gönderme olasılığından 'endişeli' olduğu belirtildi.

Rusya cephesinden Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ihtimaliyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre, Rus Dışişleri'ne yakın bir kaynak, "Rusya, Türkiye'nin asker gönderme ihtimalinden dolayı çok endişeli" dedi.

Trablus’taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında İstanbul'da imzalanan mutabakatların ardından Erdoğan Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

Erdoğan katıldığı bir televizyon programında "Libya'ya asker gönderimi konusunda böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” demişti.

Dün Arap medyasına yansıyan haberlerde, Trablus hükümetinin asker konuşlandırması için Ankara'ya talepte bulunma kararı aldığı belirtilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Rusya cephesinden de açıklamalar geldi. Dün Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Putin, önümüzdeki günlerde Rusya'da Türk heyeti ile Libya konusunda görüşeceğini ifade etti.