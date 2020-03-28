Rusya'dan 'koronavirüs için ilaç' duyurusu

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, 'Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şeması geliştirildi' açıklamasında bulundu.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), KOVİD-19'u tedavi edecek bir ilacın geliştirildiğine yönelik bir açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" denildi.

Rusya'da şu ana kadar bin 264 KOVİD-19 vakası görüldü, 4 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.