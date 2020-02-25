Rusya'dan 'İdlib'de bombalama' iddiasına ilişkin açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki bombalama iddiasına yanıt verdi, Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyelere yeniden başladığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyelere yeniden başladığını duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, bakanlık ayrıca Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Rus Hava Kuvvetleri’nin İdlib’e yakın iki yerleşim yerini bombaladığı iddialarını reddetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'nin 24 Şubat günü İdlib bölgesinin Kansafra ve El-Bara yerleşimlerine yönelik hava saldırısı düzenlediği yönünde İngiltere'de sözde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayılan haber gerçeği yansıtmıyor” denildi.