Rusya’dan havayolu şirketlerine İran ve Irak’ta uçmayın tavsiyesi

Rusya, havayolu şirketlerine Irak ve İran’ın hava sahalarını kullanmama tavsiyesinde bulundu.

Rusya Federal Havacılık Ajansı, ülkenin havayolu şirketlerine Irak ve İran'ın hava sahalarında uçuş yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Ajanstan yapılan açıklamada İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerinin güvenlik riski barındırdığı, bu nedenle sözkonusu hava sahalarında uçuşların gerçekleştirilmemesi tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

ABD, Singapur ve Air France da, Irak ve İran hava sahaları üzerinden gerçekleşen uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.



İran’ın başkenti Tahran’dan bu sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere havalanan Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, 176 kişi yaşamını yitirmişti.

