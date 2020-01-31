Rusya’dan Erdoğan'a yanıt: İdlib'deki yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil’ açıklamasına yanıt olarak, Rusya'nın İdlib'deki yükümlülüklerini tümüyle yerine getirdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil” sözleriyle ilgili soruya, "Bunu kabul etmiyoruz. Rusya, İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini tümüyle yerine getiriyor" yanıtını verdi.

Erdoğan, Rusya’nın mutabakatlara sadık olmadığını söylemiş “Şu anda Astana süreci diye bir şey de kalmadı. Astana süreci şu anda sessizlikte veya sessizliğe büründü. Astana’yı yeniden ayağa kaldırmak ve yeniden ayağa kalkışı ile birlikte Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım” demişti.