Rusya'dan ABD'ye gönderilen solunum cihazı yaptırım listesindeki şirket tarafından üretildi

Rusya'dan ABD'ye gönderilen tıbbi malzemeler içinde ABD'nin yaptırım uyguladığı KRET şirketi tarafından üretilen solunum cihazlarının olduğu ortaya çıktı.

Rusya'dan askeri uçakla ABD'ye gönderilen tıbbi malzemeler içinde bulunan solunum cihazlarının ABD'nin yaptırım uyguladığı bir şirket tarafından üretildiği ortaya çıktı.

Reuters'ın aktardığına göre, Rusya devlet televizyonunda yer alan ABD'ye sevkiyat görüntülerinde görülen Aventa-M model solunum cihazları 2014 yılından bu yana ABD yaptırımına tabi olan KRET şirketinin parçası UPZ tarafından üretiliyor. KRET, aynı zamanda Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in birimlerinden biri.

Yaptırımların tıbbi malzeme tedariğini kapsamadığını söyleyen üst düzey bir ABD'li yetkili, "ABD tedarikleri ve malzemeleri, diğer ülkelerden de olduğu gibi satın alıyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) tabi olduğu sektörel yaptırımlara, tıbbi malzeme ve tedarikler dahil değil" açıklamasında bulundu.

Rusya’nın 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ilhak etmesinin ardından ABD, ülkeye ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.