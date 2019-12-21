Rusya'dan ABD yaptırımı tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımlarına 'Yakında nefes alıp vermeyi de yasaklayacaklar' diyerek tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların devreye girmesini yorumladı.

"22 trilyon dolarlık borcu olan bir devletin diğer devletlere ekonomilerini geliştirmesini yasakladığını" söyleyen Zaharova, "ABD’nin borçlu olarak yaşama ideolojisi dünya rekabetine dayanamadı, bunu ABD Maliye Bakanlığı yeni ‘ekonomik rehin emirleri’ çıkararak düzenli bir şekilde teyit ediyor. Yakında nefes alıp verilmesini de yasaklayacaklar. Ve çoğunluk buna itaat eder" dedi.

Zaharova, "Rusya, herhangi bir yaptırıma karşı ekonomik faaliyetlerini sürdürecek" diye ekledi.

ABD Maliye Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.