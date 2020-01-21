Rusya'da yeni hükümetteki bakanlar açıklanıyor

Putin yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı. Yeni hükümette değişmeyen 12 bakan arasında Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu da yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümeti oluşturan kararnameyi imzaladı. Kremlin basın dairesi yeni hükümette hangi ismin hangi görevi yürüteceğini açıkladı.

Yeni Bakanlar Kabinesi ile bir araya gelen Putin, yeni hükümetin başlıca görevinin "vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi" olduğunu öne sürdü.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hükümette, 12 bakan eski görevlerini sürdürmeye devam edecek.

Sputnik'in aktardığına göre bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı görevini Sergey Lavrov, Savunma Bakanlığı görevini Sergey Şoygu, Enerji Bakanlığı görevini Aleksandr Novak, İçişleri Bakanlığı görevini Vladimir Kolokoltsev yürütmeye devam edecek.

Ayrıca, Anton Siluanov Maliye Bakanlığı, Denis Manturov da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koltuğunda olmayı sürdürecek.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Perm Valisi Maksim Reşetnikov’un bu görevden istifasını kabul ederek, Ekonomik Kalkınma Bakanı görevine atadı. 2016’dan beri Ekonomik Kalkınma Bakanı görevini Maksim Oreşkin yerine getiriyordu.

AP'nin haberine göre de Putin ekonomi danışmanı Andrey Belusov'u Başbakan Birinci Yardımcısı olarak atadı.