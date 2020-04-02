Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 3 bin 548'e ulaştı

Rusya’da koronavirüsle mücadele merkezinin yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 bölgede 771 vaka kaydedildi. Böylece ülkede şimdiye kadar 76 bölgede vaka tespit edilmiş oldu ve toplam vaka sayısı 3 bin 548’e ulaştı.
Yeni vakaların 595’i Moskova’da, 43’ü Moskova bölgesinde, 22’si St. Petersburg’da kaydedildi. Yamal-Nenets bölgesinde de ilk kez vaka tespit edildi. 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam kayıp sayısı 30’a ulaştı.
Hastaların 3’ü başkent Moskova’da, diğerleri ise Moskova, Perm bölgelerinde ve Çeçenistan’da hayatını kaybetti.