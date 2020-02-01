Rusya'da dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Euronews'tan Gizem Sade'nin haberine göre, spor kompleksinin cuma günü yıkım görevlisi işçilerin üzerinde çalıştığı sırada kazayla çöktüğü belirtildi.

Yetkililer spor kompleksinin çatısını sökmek için metal kablo kesen dört çalışandan birinin öldüğünü doğrularken diğer 3'ünün hayatta olduğunu ve ifadelerine başvurulduğunu açıkladı.

Stadyumun çökme anını gösteren kamera görüntüleri yayınlandı.

Havadan çekilen görüntülerde, devasa yapı çöktüğü sırada çatısında birkaç işçinin çalıştığı görülüyor.

Çökme anında vince asılı duran kafese koşarak kurtulmaya çalışan bir işçinin bunu başaramadığı da kameralara yansıdı. 29 yaşındaki işçinin cesedi daha sonra enkazın arasında bulundu.

Kaza nedeniyle çöken Peterburgsky stadyumu, Avrupa'nın en büyük stadyumlarından biriydi.

İnşaatı 1979'da tamamlanan stadyumun açılışı 1980'de yapılmıştı.

Stadyum, 2023'te Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak üzere yeniden inşa ediliyordu.